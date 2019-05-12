كشف مصدر مطلع في مجلس البصرة، الاثنين (20 أيار 2019)، عن وجود حراك داخل المجلس وجمع تواقيع لاقالة محافظ البصرة اسعد العيداني.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "12 عضوا من ...
دعا إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأثنين، تحالف البناء إلى عقد اجتماع "طارئ" من أجل "إعادة الاستحقاقات" بعد الانشقاقات الأخيرة في تحالف المحور الوطني. ...
يدخل التعريف الجديد لوحدة الكيلوغرام، الذي لم يعد يرتبط بأي كتلة مادية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.وكان هذا النظام الجديد لوحدات القياس الذي يشمل أيضا الأمبير ...
كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، عن تراجع اعداد الجاموس في العراق من 1.2 مليون الى اقل من 200 الف، داعيا الى العمل وبسرعة لإيجاد الحلول ...
في فصل الصيف تشتد حرارة الشمس كثيراً ما يستدعي منكِ مبادرة سريعة لحماية بشرتك من أشعتها القوية والمضرّة بها. ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يدركون تماماً ما هو ...
رجح نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، ان تعقد الخلافات الحالية بين القوى السياسية داخل المكون السني حسم مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية وخاصة وزارتي الدفاع ...