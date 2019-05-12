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    حديث الناس
    مظاهر تخلّف التعليم في العراق؟ وهل يمكن تخطي هذه المظاهر لنتقدم به؟
    أ. د. محمد الربيعي
    مقالات
    مَن يتبع يقبع!!
    د. صادق السامرائي
    فصل جديد مع د.جعفر الحكيم
    شاكر شكور
    تجربة اللامركزية الإدارية في العراق بعد عام 2003 - دراسة تقويمية
    د. سليم كاطع علي
    سفراء العراق ...شبكة عنكبوتيه معقدة؟!
    محمد حسن الساعدي
    نظرة نفسية في الطغيان أو الطغوان !!
    د. صادق السامرائي
    فراسة الفرس
    سامي جواد كاظم
    من يوقد المحرقة؟.. ايران وأمريكا
    سيف أكثم المظفر
    تسعةٌ وسبعون والمسار المأمون!!
    د. صادق السامرائي
    رد ثاني على التعقيب الجديد حول مقال (المسيح قام….ثم ماذا؟!)
    د. جعفر الحكيم
    نمطية التفكير الخائبة!!
    د. صادق السامرائي
    تعقيب ثاني على رد د.جعفر الحكيم
    شاكر شكور
    بين الرشادِ والتِيه
    دارين المساعد
    أدلة الفساد ومجلس مكافحة الفساد
    سلام مكي
    هيبات وخيبات!!
    د. صادق السامرائي
    الدبلوماسية الاجتماعية منهج لتجديد المسارات النوعية في التفاعلات الدولية
    د. علي فارس حميد
    ثورة وسكون*
    علي محمد الشبيبي
    الصومُ بينَ ضَبطِ الحاجاتِ والاستعلاءِ على الرغباتِ
    زعيم الخيرالله
    أين العقل يا أمة يعقلون؟!!
    د. صادق السامرائي
    معنى الصيام من الناحية المادية والروحية / 1
    عبود مزهر الكرخي
    العرب ضد العرب!!
    د. صادق السامرائي
    قراءة في قصة زياد فوق جبل النورس
    سهيل إبراهيم عيساوي
    تركيا الامس واليوم
    د. علاء حميد
    التبعية وليدة الخوف من المسؤولية!!
    د. صادق السامرائي
    السلوك الأصولي!!
    د. صادق السامرائي
    ايجابيات وسلبيات الاقتراض الخارجي
    د. حيدر حسين آل طعمة
    النفس والتصنيع!!
    د. صادق السامرائي
    مرة اخرى ...المسيح قام ...ثم ماذا ؟! (رد على تعقيب)
    د. جعفر الحكيم
    تعقيب على مقالة د. جعفر الحكيم بعنوان المسيح قام …..ثم ماذا ؟
    شاكر شكور
    الحركات الإسلامية بين المحافظة والتجديد
    د. أسعد كاظم شبيب
    التنبؤية العربية السلبية!!
    د. صادق السامرائي
    الصّومُ والبرمجةُ العقليّة
    زعيم الخيرالله
    يا هيفاء انك لم تقولي الا الحقيقة
    داخل السومري
    العراقي بين حكومتين
    سامي جواد كاظم
    قرأ إمام صلاة التراويح: سورة البقرة
    معمر حبار
    رُباعِيَّةٌ شريفة
    أبو تراب كرار العاملي
    مقارنة بين أهم التقنيات المستخدمة في مجال زراعة الشعر
    وفاء حميد
    ليس كل من هو ضد امريكا يعني انه مع ايران
    سامي جواد كاظم
    التحنظل السلوكي!!
    د. صادق السامرائي
    إصدارات
    كتاب الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق للدكتور عبد الخالق حسين
    أصدر الباحث خزعل الماجدي في لندن ترجمة لديوان "ربما.. من يدري!" للشاعر والمترجم العراقي جواد وادي
    12/05/2019 - 17:18
    صدور رواية "بوابة الجحيم" في الولايات المتحدة:
    Hell’s Gate" 1984 – 1999” للكاتب البروفسور حسين حامد حسين
    26/06/2018 - 18:59
    نبيل الربيعي يؤلف كتاباً جديداً بعنوان "الهروب من جحيم العراق" احداث يرويها يهود العراق في سجون العهد الجمهوري 1958-1973م‬
    03/05/2019 - 17:27
    الدكتورة رابحة الناشئ تصدر كتابها الجديد تحت عنوان "بين كَلمتين...الليل"
    24/02/2019 - 18:26
    منوعات
    كتاب الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق للدكتور عبد الخالق حسين
    26/02/2019 - 14:28
    النشيد الوطني المقترح "سلام على هضبات العراق" موسيقى: فريد البندر
    13/12/2017 - 11:01
    كتاب الأخلاق للدكتور علي الوردي
    قصيدة صبرچ اللامه الصبر
    بصوت شاعرها
    حسن حاتم المذكور
    الأخبار

    صحيفة: ترامب ينقلب على "الصقر" ورسالته لإيران: هل يمكننا التحدث!

    نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" مقالاً بعنوان "رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران مفادها: هل يمكننا التحدث؟".وأوضحت الصحيفة أنّه ابتداءً من 5 أيار الجاري، قام مستشار...

    العمليات المشتركة: الوضع الامني في بغداد مستقر ولا شيء يدعو للقلق

    اكدت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، ان الوضع الامني في بغداد مستقر، مشيرة الى انه لا شي ء يدعو للقلق.وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول لـ السومرية نيوز، ان...

    إحذروا عصير الفاكهة قد يهدد بالموت!

    كشفت دراسة جديدة أن تناول عصائر الفواكه أمر سيئ للغاية للصحة، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة.ووجدت الدراسة زيادة خطر الوفاة المبكرة، من أي سبب، لدى الذين...

    واشنطن تطالب بضمانات بعد قصف سفارتها في بغداد

    كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن مطالبة الولايات المتحدة بضمانات بعد قصف سفارتها في بغداد، فيما اشار الى وجود تحركات عراقية مكثفة لاحتواء الموقف.ونقلت صحيفة العربي...

    نائب يكشف عن شبهات فساد في منح اربعة قصور رئاسية لمستثمر اماراتي

    كشف عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين، عن شبهات فساد في منح اربعة قصور رئاسية بما وصفها "اغلى بقعة في العراق" الى رجل اعمال اماراتي بغية انشاء جامعة اميركية....

    موقع أمريكي: صاروخ المنطقة الخضراء يحمل طرازا تروجه إيران

    أفاد موقع "واشنطن إغزامينيرWashington Examiner " الأميركي أن الصاروخ الذي سقط بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأحد من...

    بريطانيا لإيران: لا تستفزوا الولايات المتحدة وإلا فسيرد ترامب

    قالت بريطانيا لإيران يوم الاثنين إنه يجب ألا تستهين بعزم الولايات المتحدة، محذرة من أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترد.وقال وزير الخارجية...

    النفط يرتفع بعد قول أوبك إنها ستبقي على تخفيضات الإنتاج.. خام برنت الى 73.11 دولار للبرميل

    ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع يوم الاثنين بعدما أوضحت أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد...

    نائب: عقلاء الكتل سيكون لهم دور كبير لاحتواء ازمة القوى السنية

    اكد نائب عن كتلة الفتح، الاثنين، أن عقلاء الكتل السياسية سيكون لهم دور كبير لاحتواء الازمة بين القوى السنية وتقريب وجهات النظر بعيدا عن اي انشقاقات او انقسام، نافيا وجود اي نية...

    رئاسة الجمهورية: لاتوجد وساطة بين امريكا وايران وهذا مابحثه اجتماع الرئاسات

    كشفت رئاسة الجمهورية، الاثنين، انه لاتوجد وساطة بين امريكا وايران حتى الان، فيما اشارت الى ان الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسية هو التأكيد على أهمية...

    واشنطن: سنحمّل إيران مسؤولية استهداف سفارتنا ببغداد وسنرد عليها

    أكد مسؤول في الخارجية الأميركية، الاثنين، أن صاروخا بدائي الصنع وقع في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد دون...

    البحرين: رصدنا شبكة مسيئة للأمن تدار من ثلاث دول بينها العراق

    اعلنت البحرين، عن رصدها شبكة وصفتها بالمسيئة للأمن تدار من إيران وقطر والعراق، فيما دعت كافة المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الحيطة...

    بالوثيقة.. الخزعلي يكسب دعوى ضد البولاني

    تنشر وكالة السومرية نيوز، وثيقة صادر من محكمة جنح الرصافة تتضمن كسب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي دعوى ضد النائب السابق جواد البولاني.وتضمنت الوثيقة...

    العامري محذرا من الحرب: اذا اشتعلت ستحرق الجميع

    حذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، من محاولات اشعال فتنة الحرب، داعيا لابعاد شبحها عن العراق.وقال في تصريح صحافي، ورد الى السومرية نيوز، نصه...

    الحوثيون: عمليات قادمة تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن

    أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، أن هجمات 14 مايو على منشأتين لـ"أرامكو" السعودية بداية لعمليات ستستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في المملكة والإمارات واليمن....

    السلطة الفلسطينية: مؤتمر البحرين عقيم وأي خطط اقتصادية دون آفاق سياسية لن تفضي لشيء

    أعربت السلطة الفلسطينية، عن تشاؤمها العميق إزاء خطة عقد مؤتمر في البحرين، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كأول خطوة لـ"صفقة القرن" الأمريكية، معتبرة إياها "عقيمة"....

    ترامب: إذا أرادت إيران القتال سيعني ذلك نهايتها

    توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، محذرا من تداعيات التهديدات الموجهة لبلاده.وقال ترامب...

    وزير النفط يلتقي نظيره السعودي قبيل اجتماع «أوبك» وشركائها لمراجعة وتقييم شامل للسوق النفطية العالمية

    التقى الغضبان بنظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في جدة، على هامش مشاركته في اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج.وقال الغضبان، وفقاً لبيان لوزارة النفط، أمس الأحد...

    حرائق حقول الحنطة المفتعلة إرهاب يستهدف اقتصاد البلاد تقوده مافيات تدار من الخارج.. الحكومة مطالبة بكشف الحقائق واهتمام اكبر

    التهمت النيران امس مساحات واسعة من حقول الحنطة، في مناطق متفرقة عدة من البلاد، كانت في طور الحصاد والتسويق.وتوزعت الحقول التي شملتها الحرائق، ما بين وسط...

    تشكيل لجنة من الرئاسات الثلاث للمتنازع عليها

    اعلن مستشار رئيس الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح بدأ تحركاته لحل مشكلات المناطق المتنازع عليها في كركوك والمناطق الاخرى عن طريق الدستور والقانون.وقال امير الكناني مستشار...

    العراق وإيران يبحثان تفاصيل تنظيف شط العرب

    عقد اجتماع مشترك بين العراق وإيران، اليوم الأحد، في خرمشهر، لبحث تفاصيل تنظيف شط العرب.وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المدير العام للحقوق الدولية في الخارجية...
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