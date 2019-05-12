ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع يوم الاثنين بعدما أوضحت أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد...